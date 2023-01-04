Асхат Оралов возглавил министерство культуры и спорта

Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта. Соответствующий указ в среду подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Назначить Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Другим указом президент освободил от этой должности Даурена Абаева.

32-летний Асхат Оралов с февраля 2022 года занимал должность исполнительного секретаря правящей партии Amanat.

Ранее занимал руководящие должности в секретариате молодежного крыла «Жас Отан», был первым заместителем председателя столичного филиала партии власти «Нур Отан», директором департамента молодежной политики министерства по делам религий и гражданского общества, заместителем акимов Павлодарской области и столицы, вице-министром информации и общественного согласия.

Оралов - выпускник Евразийского национального университета им. Гумилева и МГИМО, PhD.