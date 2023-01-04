Снег, метель и гололед сохранятся в Казахстане в ближайшие три дня

«В предстоящие дни погоду Казахстана будет определять очередной Атлантический циклон, который обусловит осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики, а на востоке страны временами ожидается сильный снег», - сообщают синоптики.

На севере страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5-15°C до -15-25°C, днем от -10-20°C до -2-10°C, на западе основной фон температуры составит ночью 0-10°C, днем понижение от +5-5°C до 0-11°C, в центре и на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8°C до -5-13°C, днем 0-8°C, на юге основной фон температуры воздуха днем +3+13°C, а на юго-востоке 0+8°C.