Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет. В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г. Лондон, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA». С июля по декабрь 2019 года был вице-министром энергетики, с декабря 2019 года — первым вице-министр энергетики.