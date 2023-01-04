Он переходит на другую работу
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики
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Постановлением премьер-министра Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет. В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г. Лондон, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA». С июля по декабрь 2019 года был вице-министром энергетики, с декабря 2019 года — первым вице-министр энергетики.

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