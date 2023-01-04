Токаев дал поручения новым министрам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, министра культуры и спорта Асхата Оралова, министра просвещения Гани Бейсембаева и министра юстиции Азамата Ескараева.

«В ходе встречи глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами», - сообщает пресс-служба президента.

В частности, министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву поручено усилить работу по регулированию сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логистического потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по увеличению объемов жилищного строительства; министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по развитию туризма, массового спорта и культуры; министру просвещения Гани Бейсембаеву – обеспечить своевременную реализацию национального проекта «Комфортная школа», повысить качество школьного и дошкольного образования; министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы. А перед министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического воспитания граждан.

«В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем», - заключили в пресс-службе.