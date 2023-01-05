McDonald's намерен уйти с казахстанского рынка – Bloomberg

Крупнейшая в мире сеть быстрого питания McDonald's намерена уйти с казахстанского рынка, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это связано со сбоями в поставках продукции.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's, который ушел из России после вторжения в Украину, запретил своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков, сообщили источники. Они отмечают, что казахстанский бизнес не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по стране могут привести к убытку.

Кроме того, ситуацию с сетью ресторанов в Казахстане осложняет и задержание в марте прошлого года владельца франшизы Кайрата Боранбаева. Напомним, что сейчас в отношении Боранбаева идет судебный процесс. Он открыл сеть ресторанов быстрого питания в Казахстане в 2016 году. Также владел франшизой McDonald's в Беларуси, которая в прошлом году лишилась лицензии из-за проблем с поставками.

В McDonald's отказались от комментариев.

Ранее в пресс-службе министерства торговли и интеграции заявляли, что ТОО «Food Solutions KZ» работает над восстановлением работы сети ресторанов McDonald’s в Казахстане и ведет переговоры с казахстанскими производителями продукции. 9 декабря 2022 года состоялось совещание по восстановлению деятельности работы ресторанов, по итогам которого была подготовлена дорожная карта по импортозамещению. При этом генеральный директор ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов отмечал, что необходимо ускорить процессы таможенной очистки всех грузов, в особенности ветеринарных, и получения документов от сертификационных органов.

«До конца текущего года будут прибывать грузы из дальнего и ближнего зарубежья. Процесс таможенной очистки, по имеющемуся опыту, к сожалению, зачастую занимает длительное время, вплоть до одной рабочей недели», - говорил он.

Рестораны McDonald’s в Казахстане закрылись с 18 ноября. Руководство компании объяснили это ограничением в местных поставках. Позже три источника сообщили агентству Reuters, что McDonald's временно закрыл в Казахстане свои точки из-за разрыва связей с российскими компаниями и исчерпания запасов. В частности, казахстанская компания-лицензиат Food Solutions, принадлежащая казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, закупила некоторые товары за границей, в том числе говядину и курицу от российского «Мираторга». Food Solutions также начала искать поставщиков в других странах и в какой-то момент перестала покупать российскую продукцию. В последние месяцы закончились и упаковочные материалы, также импортированные из России, поэтому пришлось сократить меню. Сообщалось, что Food Solutions ожидает поставок от других поставщиков и планирует открыть свои рестораны в декабре.