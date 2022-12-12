Подготовлена дорожная карта по импортозамещению
McDonald’s ведет переговоры с казахстанскими производителями о поставках продукции
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

ТОО «Food Solutions KZ» работает над восстановлением работы сети ресторанов McDonald’s в Казахстане, ведет переговоры с казахстанскими производителями продукции. 9 декабря состоялось совещание по восстановлению деятельности работы ресторанов, по итогам которого уже подготовлена дорожная карта по импортозамещению, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства торговли и интеграции.

«Компания планирует продолжить деятельность на рынке нашей страны и работает над восстановлением работы ресторанов», - цитирует пресс-служба генерального директора ТОО «Food Solutions KZ» Асета Машанова.

При этом, по его словам, госорганы могут помочь ускорить процесс возобновления деятельности, в частности, необходимо ускорить процессы таможенной очистки всех грузов, в особенности ветеринарных, и получения документов от сертификационных органов.

«До конца текущего года будут прибывать грузы из дальнего и ближнего зарубежья. Процесс таможенной очистки, по имеющемуся опыту, к сожалению, зачастую занимает длительное время, вплоть до одной рабочей недели. Просим оказать поддержу в максимальном ускорении процесса таможенной очистки», - попросил он участников совещания.

Он также сообщил, что компания занялась импортозамещением, готова использовать отечественную продукцию и уже приступила к переговорам с казахстанскими производителями.

В целом по итогам совещания подготовлена дорожная карта для решения вопросов и назначены кураторы.

Напомним рестораны McDonald’s в Казахстане закрылись с 18 ноября. Руководство компании объяснили это ограничением в местных поставках. Позже три источника сообщили агентству Reuters, что McDonald's временно закрыл в Казахстане свои точки из-за разрыва связей с российскими компаниями и исчерпания запасов. В частности, казахстанская компания-лицензиат Food Solutions, принадлежащая казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, закупила некоторые товары за границей, в том числе говядину и курицу от российского «Мираторга». Food Solutions также начала искать поставщиков в других странах и в какой-то момент перестала покупать российскую продукцию. В последние месяцы закончились и упаковочные материалы, также импортированные из России, поэтому пришлось сократить меню. Сообщалось, что сейчас Food Solutions ожидает поставок от других поставщиков и планирует открыть свои рестораны в декабре.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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