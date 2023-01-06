В пятницу более сотни домов останутся без тепла
В Экибастузе продолжают устранять повреждения на теплосетях
фото Владислава Сона

В Экибастузе более сотни многоэтажных и частных жилых домов отключат в пятницу от теплоснабжения, так как в городе продолжают устранять повреждения на теплосетях, сообщает Рavlodarnews.kz.

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 6 января с 9:00 до 17:00 будет отключен участок тепловой магистрали №14 для устранения повреждения.

«В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в 25 многоэтажных и 149 частных жилых домах, а также под отключение попадают 10 юридических лиц», – говорится в сообщении компании.

Кроме этого, с 9:00 до 15:00 отключат еще одну внутриквартальную тепловую сеть, в связи с этим без теплоснабжения временно останется еще часть жилых домов.

При этом в компании уточнили, что время ремонтных работ – ориентировочное.

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