В Экибастузе продолжают устранять повреждения на теплосетях

В Экибастузе более сотни многоэтажных и частных жилых домов отключат в пятницу от теплоснабжения, так как в городе продолжают устранять повреждения на теплосетях, сообщает Рavlodarnews.kz .

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 6 января с 9:00 до 17:00 будет отключен участок тепловой магистрали №14 для устранения повреждения.

«В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в 25 многоэтажных и 149 частных жилых домах, а также под отключение попадают 10 юридических лиц», – говорится в сообщении компании.

Кроме этого, с 9:00 до 15:00 отключат еще одну внутриквартальную тепловую сеть, в связи с этим без теплоснабжения временно останется еще часть жилых домов.

При этом в компании уточнили, что время ремонтных работ – ориентировочное.