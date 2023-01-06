Деятельность крупной наркогруппировки пресечена в трех городах Казахстана – КНБ

Более 16 тонн наркотиков, которые поступали в Казахстан под видом пищевой продукции из-за рубежа, изъято в ходе операции комитета национальной безопасности. Как сообщили в пятницу в ведомстве, задержаны члены наркогруппировки в трех городах страны.

«Комитетом национальной безопасности реализована операция по пресечению противоправной деятельности наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах страны. Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн», - говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, по результатам оперативной разработки в Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонн опиата. В рамках второго этапа операции при получении одной тонны макового сырья в Усть-Каменогорске задержан наркокурьер. Одновременно в Караганде оперативники взяли под стражу организаторов наркогруппировки, которые, по информации пресс-службы КНБ, хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья.

«Предварительным следствием установлено, что опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц», - добавили в пресс-службе.

Кроме того сообщается, что в ходе обысков у участников наркогруппировки обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, денежные средства в особо крупных размерах. В данное время проводятся следственно-оперативные действия.