Резкое понижение температуры ожидается в Казахстане в выходные

«Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжает медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады, на востоке Казахстана – сильный снег, а на юге осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки. По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы», - сообщают синоптики.

7 января с запада страны начнет смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны. В центре страны ожидается до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики – до 25-33 мороза, на востоке – до 5-13 мороза, а на юге страны – до 0-10 мороза.