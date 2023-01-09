Назначен заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции

37-летний Ерлан Альжан родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по специальности «Юриспруденция», Карагандинский университет «Болашак» по специальностм «Финансы» и Региональный социально-инновационный университет по специальности «Магистр юридических наук». Начинал трудовую деятельность в управлении юстиции Караганды, работал в суде Карагандинской области, в структуре агентства по защите и развитию конкуренции, был главным экспертом управления по исковой работе департамента юридической службы агентства, руководил управлением контроля и претензионно-исковой работы комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики, был заместителем председателя комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ. С 2020 года являлся директором департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции.