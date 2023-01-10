120 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 120 новых случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии, как и летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 404 329 случаев коронавирусной инфекции.

На 10 января лечение получают 2 414 человека (2 267 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах остаются 263 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 2 151 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.