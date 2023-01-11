3,1% составил ВВП Казахстана по итогам 2022 года - Куантыров

По итогам 2022 года экономика Казахстана достигла роста на уровне 3,1%, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Несмотря на внешние негативные факторы, по итогам 2022 года экономика Казахстана достигла уверенного роста на уровне 3,1%. Рост в реальном секторе составил 3,2%, в сфере услуг – 2,5%. Положительные темпы роста зафиксированы в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности», - сказал Куантыров.

Вместе с тем, по его данным, темпы роста на 1% снизились в горнодобывающей промышленности, а темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,8%.

По основным отраслям экономики объемы инвестиций увеличились в операциях с недвижимым имуществом – на 15,4%, в сельском хозяйстве – на 6,9%, в транспорте и складировании – на 5,5%, а также в промышленности – на 5,6%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 14,2%.