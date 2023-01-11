​Казахстан перевыполнил план по добыче нефти в 2022 году на 1,6% − Акчулаков

В 2022 году Казахстан добыл 84,2 млн тонн нефти, что на 1,6% выше запланированного объема. Объем добычи газа составил 53,3 млрд куб. м. и на 3,1% больше, чем планировалось, сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«По итогам 2022 года объем добычи нефти и конденсата составил 84,2 млн. тонн или 101,6% к плану 2022 года. На Тенгизском месторождении добыто 29,2 млн. тонн нефти или 100% к плану 2022 года. Добыча нефти на Карачаганакском месторождении составила 11,3 млн. тонн или 103,8% к плану 2022 года. На Кашагане объем добычи нефти составил 12,7 млн. тонн или 109,5% к плану 2022 года», − сообщил Акчулаков.

Экспорт нефти за 2022 год, по его словам, составил 64,3 млн. тонн нефти или 103,4% к плану 2022 года.

Кроме того, объем добычи газа за 2022 год составил 53,3 млрд. Кубических метров газа или 103,1% к плану, а производство товарного газа составило 27,8 млрд. Кубических метров или 94% к плану. Это, объяснил глава Минэнерго, связано с ограничениями приема Карачаганакского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, а также с внеплановыми ремонтными работами на месторождениях Тенгиз и Кашаган.