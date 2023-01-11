Заявки граждан на процедуру банкротства начнут принимать с 3 марта

«В рамках работы по снижению закредитованности населения министерством финансов осуществляются следующие системные работы. В частности, 30 декабря 2022 года подписан закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Закон официально опубликован 1 января. 3 марта стартует прием заявлений на банкротство», - сообщил Жамаубаев.

По его словам сейчас проводятся организационно-технические мероприятия. В частности, организовано информационное сопровождение в СМИ и в центрах оказания услуг, проводятся разъяснения через контакт-центры «Правительства для граждан» и комитета госдоходов, проводится обучение сотрудников управлений госдоходов и начата разработка информационной системы.

Глава Минфина напомнил, что с учетом международной практики в Казахстане введено три вида процедуры банкротства: внесудебное, судебное и восстановление платежеспособности. При этом граждане, подавшие на одну из процедур, будут ограничены на пять лет в получении займов и кредитов, на протяжении семи лет не смогут повторно применить процедуру банкротства, а также в течение трех лет будут находиться под мониторингом финансового состояния.