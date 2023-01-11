В парламенте создали совместную комиссию по признанию утратившим силу закона о первом президенте

Депутаты мажилиса избрали своих кандидатов в совместную комиссию палат парламента для признания утратившим силу конституционного закона «О первом президенте – Елбасы». Окончательное решение об утрате закона депутаты должны будут принять на совместном заседании палат.

«В состав совместной комиссии палат парламента по проекту конституционного закона о признании утратившим силу конституционного закона “О первом президенте – Елбасы” от мажилиса предлагаем депутатов Берика Бекжанова, Серика Ерубаева и Ерлана Смайлова», - сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Арман Кожахметов.

Содокладчиком от имени мажилиса на совместном заседании палат выступит сам Кожахметов.

Отметим, что пока дата совместного заседания палат парламента, где будет принято окончательное решение по закону, не сообщается.