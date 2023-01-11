Морозная погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

12 – 14 января в Казахстане сохранится морозная погода, но осадки в виде снега ожидаются только в северной половине республики, сообщает «Казгидромет».

«Холодный Арктический антициклон направляет свою траекторию на восточные, южные регионы республики, где ожидается морозная без осадков погода, лишь в северной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель. На северо-западе, юго-востоке республики ожидается туман», - говорится в прогнозе на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться на западе страны ночью от -15-30°C до -7-20°C, на северо-западе от -20-28°C до -13-22°C, на севере республики от -20-35°C до -13-26°C, в центре от -30-41°C до -17-25°C, на востоке страны от -32-43°C до -20-30°C. На юге основной фон температуры -22-31°C, на юго-востоке страны температура понизится от -20-33°C до -23-36°C.