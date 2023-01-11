Смаилов ожидает снижение инфляции в марте

«По базовой ставке я согласен с вами, она высокая. Она, к сожалению, напрямую не влияет на сдерживание цен. Мы об этом говорили и с председателем Нацбанка, когда в прошлом году дорожали овощи, это не потому, что базовая ставка была недостаточно высокой, а потому что в соседних странах цены были в два раза выше, торговцы приезжали и прямо с поля забирали (продукцию у казахстанских фермеров – В.) в два раза дороже», - сказал Смаилов.

В этой ситуации, отметил он, базовая ставка никакого отношения к росту цен не имела. При этом повышение базовой ставки он считает правильным правильным, так как связано это с инфляционными ожиданиями населения и участников рынка.

«Но как только будут факторы для того, чтобы ждать снижение темпов инфляции, а мы думаем, что уже в марте месяце будет снижение инфляции, потому что в прошлом году в марте мы видели повышение базы. Вот с этого момента нужно будет уже снижать базовую ставку с тем, чтобы сделать кредиты более доступными для бизнеса. Как только, так сразу надо это делать», - высказал мнение глава кабинета министров.