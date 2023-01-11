Правительство рассмотрит вопрос строительства крупных торговых площадок по всей стране

Договариваться с цивилизованным рынком о сдерживании и снижении цен намного легче и успешнее, заявил в среду в ходе расширенной коллегии министерства торговли и интеграции премьер-министр Алихан Смаилов. Поэтому, считает он, правительство будет работать над вопросом стимулирования строительства торговых площадок от 2 до 3 тыс. кв. м в городах, моногородах и областных центрах.

«Мы весь прошлый год, когда занимались сдерживанием инфляции, видим, что разговаривать с цивилизованным рынком и договариваться, самое главное, о сдерживании, о снижении цен либо о сдерживании маржи, торговой наценки намного легче и успешнее именно с цивилизованными форматами. Нам надо стремиться к таким стандартам, довести до 70-80% торговли в цивилизованных форматах», - обратился Смаилов к своему заместителю – министру торговли и интеграции Серику Жумангарину.

Премьер-министр заявил, что правительство будет над этим работать. В частности, считает он, необходимо стимулировать строительство таких торговых площадок от 2 до 3 тыс. кв. м в городах, моногородах, в областных центрах.

«Но это не значит, что мы в целом весь вид деятельности торговли включим в дорожную карту бизнеса, мы включим лишь строительство торговых центров, возможно. Мы еще посоветуемся с коллегами с тем, чтобы простимулировать именно строительство таких больших торговых площадок. Потому что широкая линейка продукции позволяет удерживать торговую наценку на относительно низком уровне. И это очень важно с точки зрения сдерживания роста цен на потребительские товары», - резюмировал глава правительства.