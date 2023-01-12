Базу данных кандидатов в руководители организаций образования создадут в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев намерен создать в Казахстане по аналогии с президентским кадровым резервом базу данных кандидатов в руководители организаций образования и базу данных учителей-предметников. Об этом он заявил в четверг в ходе расширенной коллегии ведомства.

«По аналогии с президентским кадровым резервом будет создана республиканская база данных будущих кандидатов – руководителей организаций образования. Данная мера позволит обеспечить организации образования квалифицированными руководителями. Параллельно будет создана база данных учителей-предметников, которая будет работать на ликвидацию дефицита педагогических кадров в регионах», - заявил Бейсембаев.

Кроме того, по его словам, продолжится работа по изменению стандарта среднего образования и типовых учебных программ в части корректировки целей обучения, увеличения часов по изучению английского языка, предмета «Цифровая грамотность» и изменения программ отдельных предметов, традиционное преподавание дополнится инновационными способами, наряду с бумажными учебниками будут использоваться цифровые учебники. Также планируется пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием, предоставление одноразового бесплатного горячего питания всем учащимся начальных классов и внедрение системы безналичного учета в столовых. Намерены в Минпросвещения и разработать национальную рамку оценивания качества образования на всех уровнях от дошкольного до ТиПО.

«Со дня моего назначения мне поступают сотни обращений по разным вопросам. Среди них вопрос касательно подтверждения знаний учащихся, претендующих на знак “Алтын белгі”, в НИШ. Данный вопрос мной будет пересмотрен и решен в пользу детей. Другие поступающие вопросы общества будут вынесены на совместное обсуждение для принятия согласованных решений», - добавил Бейсембаев.

Также с этого года иногородним студентам будет выплачиваться компенсация в размере 4 МРП за проезд во время каникул, без подтверждающих документов.