Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» находится в международном розыске

Полиция Алматинской области разыскивает членов бывшего руководства рынка «Алтын Орда» недалеко от Алматы, сообщает Казинформ. Четверо мужчин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе преступной группы

Как сообщили в департаменте полиции региона, сотрудниками криминальной полиции управления полиции Карасайского района объявлены в международный розыск:

Данияр Апдигапаров, 1982 года рождения;

Жумадин Патов, 1982 года рождения;

Канат Жакаев, 1984 года рождения;

Айдос Нуркалиев, 1986 года рождения.

Всем четверым инкриминируется 190 статья уголовного кодекса (мошенничество).

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия о задержании вышеуказанных лиц и водворении в изолятор временного содержания управления полиции Карасайского района. О полученных результатах будет сообщено дополнительно», − сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По итогам проверки рынка «Алтын Орда» в марте 2022 года в его работе выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест.

Ранее антимонопольный департамент по Алматинской области возбудил административное дело в отношении ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD», после рассмотрения которого суд конфисковал монопольный доход предприятия в размере 46 млн. тенге и наложил штраф на его руководство в 1,4 млн. тенге за установление монопольно высоких цен.