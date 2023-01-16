Мексика отроет посольство в Казахстане

В 2023 году Мексика планирует открыть пять посольств в разных странах, в том числе, в Казахстане, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«12-13 января в городе Мехико состоялась 34 ежегодная встреча главы Мексики Марсеело Эбраорда с дипломатическим корпусом. В своем выступлении Марсеело Эбраорд говоря о задачах на текущий год официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет пять новых посольств, в том числе и в Казахстане», - сообщил Смадияров.

Он отметил, что Казахстан приветствует стремление мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства в Мексики в Астане.

Новость изменена в 16:01. По уточнению МИД, будет открыто посольство Мексики в Казахстане.