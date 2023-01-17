За сутки зарегистрирован один летальный исход от пневмонии
Более 190 пациентов с коронавирусом и пневмонией в Казахстане остаются в больницах
фото с сайта столичного акимата

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, 7 случаев коронавирусной пневмонии и один летальный исход от нее.

Всего в стране подтверждено 1 405 044 случая коронавирусной инфекции, 90 652 случая коронавирусной пневмонии, от которой всего скончались 5 407 человек.

На 17 января лечение получает 2 051 человек (1 899 КВИ+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находятся 193 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 858 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.

Свежее из этой рубрики
Суд Бишкека прекратил дело двух казахстанских активистов, задержанных за незаконное пересечение госграницы
Новости
Россия перераспределила часть доли в ЕАБР между Казахстаном и другими странами-акционерами
Новости
Население Китая сократилось впервые за шестьдесят лет
Просматриваемые
Новости
Лукин избран сенатором от Астаны
Новости
Российская армия активизировала наступление на Соледар на востоке Украины
Новости
Министр обороны доложил президенту о состоянии казахстанской армии
Новости
В центральной части Алматы тушат пожар в многоквартирном доме
Новости
В Караганде произошел взрыв газа в многоэтажном доме
Новости
Легализация иностранных автомобилей начнется в Казахстане с 23 января – МВД