Более 190 пациентов с коронавирусом и пневмонией в Казахстане остаются в больницах

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, 7 случаев коронавирусной пневмонии и один летальный исход от нее.

Всего в стране подтверждено 1 405 044 случая коронавирусной инфекции, 90 652 случая коронавирусной пневмонии, от которой всего скончались 5 407 человек.

На 17 января лечение получает 2 051 человек (1 899 КВИ+ и 152 КВИ-), из них в стационарах находятся 193 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 858 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.