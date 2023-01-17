Население Китая сократилось впервые за шестьдесят лет

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за шесть десятилетий, что стало историческим поворотом, который, как ожидается, ознаменует начало длительного периода снижения численности населения с серьезными последствиями для его экономики, сообщает Reuters .

По данным Национального бюро статистики страны, население Китая сократилось примерно на 850 тыс. человек до 1,41175 млрд человек на конец 2022 года. Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 рождений на 1000 человек по сравнению с 7,52 рождения в 2021 году и стал самым низким уровнем рождаемости за всю историю наблюдений. Также в стране зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1974 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями в 2021 году.

Большая часть демографического спада является результатом политики Китая в отношении одного ребенка, которую он ввел в период с 1980 по 2015 год, а также заоблачных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказывались иметь более одного ребенка или даже иметь их вообще. А жесткая политика Китая по борьбе с COVID-19, которая проводилась в течение трех лет, нанесла дополнительный ущерб демографической ситуации и прогнозам.

Власти Китая с 2021 года приняли меры, направленные на увеличение рождаемости: налоговые вычеты, более продолжительный декретный отпуск, жилищные субсидии, - но, как ожидается, эти шаги не остановят долгосрочную тенденцию. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек. Местные демографы опасаются, что население состарится раньше, что замедлит рост экономики, а государственный долг увеличивается, чтобы позаботиться о быстро стареющем населении.

Падение, самое сильное со времен Великого голода 1961 года в Китае, также подтверждает прогнозы о том, что в этом году Индия станет самой густонаселенной страной мира.