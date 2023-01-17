Население Китая сократилось впервые за шестьдесят лет

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за шесть десятилетий, что стало историческим поворотом, который, как ожидается, ознаменует начало длительного периода снижения численности населения с серьезными последствиями для его экономики, сообщает Reuters.
По данным Национального бюро статистики страны, население Китая сократилось примерно на 850 тыс. человек до 1,41175 млрд человек на конец 2022 года. Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 рождений на 1000 человек по сравнению с 7,52 рождения в 2021 году и стал самым низким уровнем рождаемости за всю историю наблюдений. Также в стране зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1974 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями в 2021 году.
Большая часть демографического спада является результатом политики Китая в отношении одного ребенка, которую он ввел в период с 1980 по 2015 год, а также заоблачных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказывались иметь более одного ребенка или даже иметь их вообще. А жесткая политика Китая по борьбе с COVID-19, которая проводилась в течение трех лет, нанесла дополнительный ущерб демографической ситуации и прогнозам.
Власти Китая с 2021 года приняли меры, направленные на увеличение рождаемости: налоговые вычеты, более продолжительный декретный отпуск, жилищные субсидии, - но, как ожидается, эти шаги не остановят долгосрочную тенденцию. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек. Местные демографы опасаются, что население состарится раньше, что замедлит рост экономики, а государственный долг увеличивается, чтобы позаботиться о быстро стареющем населении.
Падение, самое сильное со времен Великого голода 1961 года в Китае, также подтверждает прогнозы о том, что в этом году Индия станет самой густонаселенной страной мира.