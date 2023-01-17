В 15 регионах Казахстана не хватает пастбищ для выпаса скота – МСХ

В 15 из 17 регионах Казахстана дефицит пастбищ, это, в том числе, связано с увеличением поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Согласно проведенному министерством анализу и данным акиматов, в личных подсобных хозяйствах имеется 5,7 млн условных голов сельхозживотных, подлежащих выпасу. Для их выпаса, по предельно допустимым нормативам нагрузки на общую площадь пастбищ, требуется дополнительно 8,9 млн га пастбищ», - сказал Карашукеев.

Он подчеркнул, что во многом это связано с заметным увеличением поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. К примеру, только по крупному рогатому скоту за последние 10 лет поголовье выросло на 7,7%, а в Туркестанской, Кызылоринской и Жамбылской области – почти на 16%.

«Из 17 областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15 областей, особенно в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Атырауской областях», - добавил глава МСХ.

Министр отметил, что при острой нехватке пастбищ вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны должны быть на первом месте. И напомнил, что в 2022 году государству возвращены 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, из которых на 1,85 млн га уже началось освоение. До конца 2023 года МСХ планирует вернуть в госсобственность еще 5 млн га неиспользуемых земель.

Вместе с тем, добавил Карашукеев, для решения вопроса обеспечения местного населения пастбищами необходимо принимать комплексные меры.

«На сегодня из-за небрежного отношения со стороны собственников земельных участков и землепользователей, площадь эродированных и эрозионно-опасных сельхозземель составляет более 90 млн га, из которых 29,3 млн га фактически эродированы и не пригодны для дальнейшего использования. В связи с чем проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшей деградации земель, улучшению кормовых угодий, особенно вблизи населенных пунктов, совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами», - рассказал министр.

Кроме того, проводится цифровизация сельхозземель на площади 205,4 млн га, что составляет 75% от всей территории республики. Работу по созданию карты полностью планируется завершить в конце 2024 года.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов также констатировал, что поголовье личного скота ограничено пастбищными ресурсами вокруг населенных пунктов. Поэтому, считает он, в Казахстане необходимо создать условия для снижения нагрузки на общие пастбища.

«Надо развивать отгонное скотоводство. В случае необходимости предоставлять участки из земель запаса. На отдаленных территориях нужно решать вопросы по обеспечению их водой с использованием возможностей местных бюджетов. В районах с ограниченным земельным фондом акиматам необходимо проработать вопросы объединения личных хозяйств в кооперативы с организацией стойлового содержания скота», - считает глава кабмина.

Он поручил акимам держать на особом контроле вопрос обеспечения пастбищами, в том числе распределение возвращенных земель, министерству сельского хозяйства – обеспечить своевременный запуск карты мониторинга распределения возвращенных земель, а министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - активизировать работу по внедрению платформы мониторинга рационального использования земель JerInSpectr.