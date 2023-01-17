Эмиратская компания намерена создать в Казахстане морскую и портовую инфраструктуру

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ в Абу-Даби. Как сообщает Акорда по итогам, эмиратские инвесторы намерены создать в Казахстане морскую и портовую инфраструктуру, построить ветровые электростанции.

Токаев в своем выступлении сообщил, что ОАЭ уже инвестировали в Казахстан около $3 млрд, а Казахстан инвестировал в Эмираты более $1 млрд. К концу 2022 года товарооборот между странами составил $600 млн. Страны намерены увеличить товарооборот до $1 млрд.

Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые области, в которых Казахстан и ОАЭ могли бы еще больше укрепить сотрудничество. По его словам, наша страна возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства. Казахстан готов и желает производить и поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию на рынок ОАЭ. Он пригласил эмиратские компании инвестировать в пищевую промышленность.

Кроме этого, президент призвал к сотрудничеству в геологоразведке.

«Мы входим в десятку ведущих стран мира по разведанным запасам критически важных материалов и редкоземельных металлов. Мы являемся крупнейшим производителем урана, титана, хрома и других материалов. Многие другие месторождения еще не разведаны. Учитывая серьезные технологические сдвиги, значение критически важных материалов будет расти. Нам нужны инвестиции и опыт, чтобы полностью реализовать наш потенциал в этой сфере», - сказал Токаев.

Вместе с тем он сообщил, что приветствует намерение компании Masdar построить в Казахстане крупный ветропарк. Подписанное соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Казахстана, фондом KIDF и компанией Masdar направлено на реализацию совместного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях. Также он призвал эмиратские компании изучить разработки «зеленого» водорода в Казахстане.

Президент полагает, что нарушения в цепочке поставок, вызванные геополитической напряженностью, повысили важность логистических и транспортных сетей и проектов. По его мнению, Казахстан открывает прямой выход на рынки, насчитывающие более миллиарда потребителей, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай. В этой связи он сообщил, что Казахстан намерен «построить целый ряд трансграничных торговых и логистических центров для укрепления нашей торговли и связей в Центральной Азии», а вместе с «нашими соседями и Европейским Союзом мы работаем над созданием цифрового транспортного коридора».

«Наша цель – устранить все существующие барьеры и надежно соединить Восток и Запад, Север и Юг. Мы считаем, что эмиратские компании, безусловно, могут извлечь выгоду из этого роста и укрепления взаимосвязей. Именно поэтому я полностью поддерживаю сотрудничество с Abu Dhabi Ports по созданию морской и портовой инфраструктуры в нашей стране», – подчеркнул глава государства.

Помимо этого, Казахстан хочет использовать опыт эмиратских компаний в цифровизации экономики и государственных услуг.

«Наше сотрудничество с G42 по внедрению искусственного интеллекта, систем управления данными, цифровизации систем здравоохранения – хороший пример того, что нас ждет в будущем, – отметил президент.

Токаев выразил надежду, что экономическое партнерство между странами продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах, и пообещал «любую поддержку, необходимую для ведения бизнеса в Казахстане, безопасную и стабильную инвестиционную среду».