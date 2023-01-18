Казахстан и Франция будут оказывать друг другу взаимную правовую помощь

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам», в котором определяется порядок оказания такой помощи.

«Такие договоры нужны. Например, в нем определены условия и порядок оказания правовой помощи, основания отказа в ней. Договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий – временная передача лиц, находящихся под стражей», - сказал депутатам заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Он также отметил, что договор позволяет двум странам направлять друг другу запросы для обеспечения полноты расследований, допроса свидетелей, потерпевших, конфисковывать вещественные доказательства.

«Запрос включает в себя конфискацию предметов, обыск для ведения экспертизы, выявление банковских счетов, допрос, обмен информацией и другие следственные действия. В частности, если запрашивается проведение обыска, изъятие имущества или его конфискация, государство-исполнитель сначала определяет – присутствует ли запрашиваемое имущество на его территории. Если оно имеется, то имущество будет конфисковано. А о результатах сообщается запрашивающей стороне», - объяснил заместитель генерального прокурора.

Затем, по его словам, запрашивающая сторона запрещает продажу, или аренду, или передачу имущества в наследство до принятия по нему окончательного решения. Кроме того, решается вопрос возврата имущества законному владельцу.

Вместе с тем, добавил Чиндалиев, в случае особой необходимости свидетели или эксперты могут быть вызваны в следственный орган приглашающей стороны.

В то же время в договоре закреплены основания для отказа предоставления правовой помощи. В том случае, если это создает угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку страны, а также по национальному признаку, политических, идеологических убеждениях человека и если по совершенному преступлению истек срок давности.

Позже, в кулуарах мажилиса, Чиндалиев пояснил журналистам, что договор не распространяется на экстрадицию. То есть предусматривает только помощь по проведению некоторых следственных действий. Экстрадиция предусматривается договором о выдаче, но такого соглашения у Казахстана с Францией нет.

«Если взять Аблязова, в свое время мы отправляли (запрос – В.). У нас договора с Францией сейчас нет, в настоящее время мы руководствуемся договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции, мы если направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама - даст или не даст», - объяснил заместитель генерального прокурора.