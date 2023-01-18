Адмответственность должностных лиц акиматов за незаконное предоставление пастбищ закрепил мажилис

Должностные лица акиматов будут нести административную ответственность за незаконное предоставление общественных пастбищ и сенокосов, сельскохозяйственных земель иностранным землепользователям. Кроме того, нормы закона «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис, активизируют деятельность по возврату в госсобственность неиспользуемых земель.

«Проект закона разработан в реализацию положения закона по вопросам земельных отношений от 30 июня 2021 года, в соответствии с которым контроль за использованием земель осуществляет министерство сельского хозяйства. Законопроект дает право должностным лицам министерства рассматривать административные дела в земельной сфере и налагать взыскания», - напомнил член комитета по аграрным вопросам, депутат Амангалий Бердалин.

Он отметил, что в правительственном варианте законопроект содержал всего три поправки, а депутаты внесли еще 25 поправок, которые уточняют и дополняют основные положения документа. В частности, по предложению депутатов, должностные лица акиматов будут нести административную ответственность за незаконное представление общественных пастбищ и сенокосов, сельскохозяйственных земель иностранным землепользователям, за необеспечение открытости данных по свободным земельным участкам и планируемым торгам, а также за другие нарушения земельного законодательства.

«Вносимые изменения активизируют деятельность по возврату в госсобственность неиспользуемых земель, в том числе пастбищ, острый дефицит которых испытывает сельское население. Также законопроект будет способствовать соблюдению земельного законодательства, снижению коррупционных предпосылок в указанной сфере, обеспечит доступность информации по не предоставленным земельным участкам для всех землепользователей, в том числе, и для потенциальных инвесторов», - пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, предусмотрены поправки, направленные на недопущение фактов превышения размеров предельно допустимых розничных цен и торговые надбавки по социально-значимым продовольственным товарам.