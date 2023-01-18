Также поправки направлены на активизацию возврата в госсобственность неиспользуемых земель
Адмответственность должностных лиц акиматов за незаконное предоставление пастбищ закрепил мажилис
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Должностные лица акиматов будут нести административную ответственность за незаконное предоставление общественных пастбищ и сенокосов, сельскохозяйственных земель иностранным землепользователям. Кроме того, нормы закона «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис, активизируют деятельность по возврату в госсобственность неиспользуемых земель.

«Проект закона разработан в реализацию положения закона по вопросам земельных отношений от 30 июня 2021 года, в соответствии с которым контроль за использованием земель осуществляет министерство сельского хозяйства. Законопроект дает право должностным лицам министерства рассматривать административные дела в земельной сфере и налагать взыскания», - напомнил член комитета по аграрным вопросам, депутат Амангалий Бердалин.

Он отметил, что в правительственном варианте законопроект содержал всего три поправки, а депутаты внесли еще 25 поправок, которые уточняют и дополняют основные положения документа. В частности, по предложению депутатов, должностные лица акиматов будут нести административную ответственность за незаконное представление общественных пастбищ и сенокосов, сельскохозяйственных земель иностранным землепользователям, за необеспечение открытости данных по свободным земельным участкам и планируемым торгам, а также за другие нарушения земельного законодательства.

«Вносимые изменения активизируют деятельность по возврату в госсобственность неиспользуемых земель, в том числе пастбищ, острый дефицит которых испытывает сельское население. Также законопроект будет способствовать соблюдению земельного законодательства, снижению коррупционных предпосылок в указанной сфере, обеспечит доступность информации по не предоставленным земельным участкам для всех землепользователей, в том числе, и для потенциальных инвесторов», - пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, предусмотрены поправки, направленные на недопущение фактов превышения размеров предельно допустимых розничных цен и торговые надбавки по социально-значимым продовольственным товарам.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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