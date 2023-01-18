Назначен аким Караганды

По согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов, передает «Казинформ» . Его кандидатуру депутатам представил глава региона Ермаганбет Булекпаев, депутаты ее поддержали.

«Мейрам Муратович много лет работал в Караганде. Знаком со всеми вопросами. Самое главное, что горожане его хорошо знают. Верю, что накопленный опыт и знания помогут ему реализовать свой потенциал для социально-экономического развития города. Вашим приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни карагандинцев», - отметил аким Карагандинской области.

Он поставил задачи перед новым акимом продолжать развивать областной центр, инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001-го. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды. С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.