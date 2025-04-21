Китай возглавил пятерку стран по количеству посетивших Казахстан туристов

В 2024 году Казахстан посетили 15,3 млн иностранных гостей, из них 10,4 млн человек оставались в стране более одного дня, что позволяет отнести их к категории иностранных туристов, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта.

В среднем иностранные гости пребывали в Казахстане четыре дня.

В пятерку ведущих стран вне СНГ по числу въездных посетителей в Казахстан вошли Китай, Индия, Турция, Германия и Южная Корея.

По данным министерства, в 2024 году в Казахстан приехали 655 тыс. граждан Китая.

«Существенный рост связан с введением безвизового режима и расширением авиасообщения», - отметили в ведомстве.

Граждан Индии приехало в Казахстан в прошлом году 146 тыс., это связано с прямыми рейсами, упрощенным визовым режимом и развитием туристских маршрутов, считают в министерстве.

Также Казахстан посетили 130 тыс. граждан Турции и 92 тыс. граждан Германии.

В Минтурзима отмечают, что на это влияет регулярное авиасообщение с Турцией и наличие культурно-деловых связей, а среди граждан Германии основной интерес вызывает этнотуризм, природные ландшафты и культурные объекты Казахстана.

Ииз Южной Кореи в прошлом году приехали 40 тыс. человек. В Минтуризма также считают, что этому способствовали наличие прямых авиарейсов, упрощенный визовый режим и растущий интерес к природе Казахстана, национальной кухне и культурному наследию.