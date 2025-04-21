Замена удостоверений личности будет доступна и в ЦОНах – МВД

В министерстве внутренних дел Казахстана на запрос «Власти» сообщили, что совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируется запустить пилотный проект по замене через портал электронного правительства и мобильное приложение удостоверений личности, у которых истек срок действия. Однако в МВД подчеркнули, что замена удостоверений будет также доступна через ЦОНы.

«Данная услуга будет доступна лицам, желающим произвести в онлайн-формате обмен удостоверения личности в связи с истечением срока его действия (когда осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия истек не более чем на 10 календарных дней)», - говорится в ответе министерства.

В МВД подчеркнули, что пилотный проект не предполагает полный перевод оказания госуслуги в онлайн-формат.

«То есть обмен удостоверения личности будет осуществляться также в ЦОНах», - заверили в ведомстве.

Поскольку проект еще на стадии разработки с заинтересованными госорганами, то более подробное информирование по всем вопросам будет дополнительно.

Напомним, что 1 апреля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что ведомство намерено до конца года снизить нагрузку на ЦОНы на 50%, и одной из мер станет перевод в онлайн-режим замены удостоверений личности до конца апреля.

В министерстве цифрового развития на запрос «Власти» на прошлой неделе сообщали, что еще разрабатывается алгоритм выдачи удостоверений при переводе услуги в цифровой формат, и утверждение алгоритма ожидается к концу года.

Также в министерстве отмечали, что с внедрением услуги по замене удостоверения личности онлайн посещать ЦОН потребуется только один раз – для получения готового документа.

Что касается граждан, не имеющих опыта работы с электронными сервисами, чтобы подать заявку на замену документа, то в министерстве напомнили, что есть обучающие видеоролики, «которые помогут разобраться в процессе взаимодействия с системой “Электронного правительства”».

При этом отвечая на вопрос, сохранится ли возможность менять документ непосредственно в ЦОНах для тех, у кого нет возможности сделать это онлайн (например для тех, у кого нет интернета, для пожилых граждан, которые не владеют цифровой грамотностью, или для граждан с особыми потребностями, которым сложно пользоваться онлайн-услугами), в Минцифры сообщили, что «в рамках цифровой трансформации особое внимание уделяется уязвимым категориям граждан, таким как пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, граждане с низким уровнем цифровой грамотности, а также жители сельских и удаленных населенных пунктов».

«Для расширения охвата и повышения качества предоставления услуг предусмотрены альтернативные форматы обслуживания. Одним из таких форматов является развитие секторов самообслуживания Connection Point с возможностью сопровождения операторов. Также сохраняется работа Центров обслуживания населения как основного канала предоставления услуг для указанных категорий граждан», - сообщили в министерстве.

Также, по данным ведомства есть горячие линии и онлайн-консультации.

«Таким образом, даже граждане, не имеющие возможности подавать заявки самостоятельно, смогут получить необходимую помощь от операторов и избежать отказов из-за несоответствия требованиям», - считают в министерстве.