33,4 млрд тенге заложено в бюджете на выборы депутатов мажилиса и маслихатов – Минфин

На проведение предстоящих выборов в мажилис и маслихаты в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено 33,4 млрд тенге, сообщили в четверг в пресс-службе министерства финансов.

«В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы в парламенте расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год)», - сообщили в Минфине.

Здесь отметили, что эти расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов: от политических партий по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года. Пока дата выборов не объявлена.