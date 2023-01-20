3 145 депутатов маслихатов будут избраны на предстоящих выборах

Центральная избирательная комиссия приняла постановление, согласно которому внеочередные выборы в мажилис и маслихаты пройдут в один день – 19 марта 2023 года. Также в ходе заседания в пятницу озвучены требования к кандидатам.

«Согласно нововведениям в избирательное законодательство Республики Казахстан, депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: 69 депутатов – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы 50% всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам», - сказала член ЦИК Сабила Мустафина.

Она напомнила, что выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе.

Всего будут избраны 3 145 депутатов в 223 маслихата.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Константин Петров добавил, что кандидатом в депутаты мажилиса может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет и достигший 25 лет. А кандидатом в депутаты маслихата – гражданин страны, достигший 20 лет.

«Не может быть кандидатом в депутаты мажилиса парламента и маслихата лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом», - добавил Петров.

В соответствии с календарным планом, который также утвержден ЦИК, этап выдвижения кандидатов начинается со дня опубликования указа о назначении выборов и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за 30 дней до выборов, то есть с 20 января по 8 февраля. Регистрация будет проводиться с 20 января по 18 февраля, предвыборная агитация – с момента окончания срока регистрации и до 00:00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. А проведение голосования на избирательных участках 19 марта – с 07:00 до 20:00 часов по местному времени. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования на избирательных участках начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Таким образом, общая продолжительность внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов, от дня назначения до дня голосования, составит 59 дней.