Уже более 500 обращений казахстанцев поступило в Конституционный суд

Конституционный суд в Казахстане начал работу в начале января, за этот период уже поступило более 500 обращений граждан, сообщила пресс-служба суда. Однако более 90% из них поданы с нарушениями или не соответствуют законодательным нормам.

«На сегодняшний день в Конституционный суд поступило более 500 обращений граждан. Большинство из них касаются отмены, проверки и пересмотра судебных приговоров по уголовным делам, которые вступили в силу более двух лет назад. Тогда как в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конституционного закона “О Конституционном суде Республики Казахстан” обращение гражданина допустимо, если оно подано в срок, не позднее одного года после принятия судебного акта», - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в суде, более чем в 60% обращений не указаны конкретные ситуации, в которых судами были применены оспариваемые акты в противоречие конституционным нормам либо непосредственно затронуты права и свободы в гражданских или административных делах. А ряд обращений получены от юридических лиц без соблюдения ими требования указанного конституционного закона, согласно которому могут выступать в качестве представителей граждан только законные представители, адвокаты, юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов, а также уполномоченные лица организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций или других лиц.

«Таким образом, более 90% обращений граждан были поданы без соблюдения требований статей 41, 44, 45 Конституционного закона», - отметили в пресс-службе.

После первичного рассмотрения обращений в адрес заявителей направляются подробные ответы с разъяснением законодательных требований. Устранив все нарушения, граждане и организации могут обратиться в Конституционный суд повторно. При этом председатель суда Эльвира Азимова подчеркнула, что возврат обращений не исключает анализ поднимаемых гражданами проблем.