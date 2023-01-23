Минкульт Кыргызстана намерен через суд закрыть «Азаттык Медиа»

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана подало в Ленинский районный суд иск о прекращении деятельности кыргызской редакции «Азаттыка» – «Азаттык Медиа» как средства массовой информации. Об этом сообщает «Радио Азаттык» .

Ведомство отправило в редакцию уведомление. В иске говорится, что поводом для обращения в суд стал видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе в сентябре прошлого года, а именно то, что он не был удален и распространяется в социальных сетях. По мнению Минкульта, это противоречит требованиям закона о СМИ в части недопущения пропаганды войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям. При этом дата обращения в суд не указывается.

13 октября прошлого года у офиса «Азаттык» состоялся протест с требованием закрыть СМИ, также с подобной инициативой выступила депутат парламента Кыргызстана Надира Нарматова, призывающая людей подписать петицию с призывом закрыть «Азаттык-медиа» и два другие СМИ – Kloop и Kaktus.Media. 14 октября открытое письмо, подписанное 70 общественными деятелями, призвало закрыть эти организации, утверждая, что они финансируются из-за рубежа и действуют против национальных интересов страны.

27 октября десятки представителей медиасообщества Кыргызстана обратились к правительству Кыргызстана с призывом немедленно прекратить любое давление на свободу слова и свободу СМИ и отменить закон о защите от ложной информации.

23 октября «Биринчи радио» прекратило выпуск в эфир передач «Азаттыка», аргументировав это решение техническими причинами. 13 ноября выпускать радиопередачи «Азаттыка» в эфир прекратил НТС. 26 октября министерство приняло решение заблокировать сайты «Азаттыка», 31 октября без уведомления и предупреждения был заблокирован счет учреждения в «Демирбанке». 26 декабря стал известно, что ограничения на территории Кыргызстана продлены до тех пор, пока материал, из-за которого принято решение о блокировке, не будет удален.