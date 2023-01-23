14 казахстанцев вызволены из трудового рабства в Мьянме и Лаосе с июня прошлого года – МИД

«С июня прошлого года по январь 2023 года наше посольство в Таиланде оказало помощь14 гражданам Казахстана, которые находились в трудовом рабстве в Мьянме и Лаосе. Наши сотрудники смогли предотвратить выезд в регион еще двух граждан. Один из них приехал на границу с Мьянмой и позвонил консулу, сообщив, что его попросили покинуть территорию Таиланда. Консул порекомендовал, чтобы он немедленно уходил», - цитирует Смадиярова агентство «Казинформ».

Он также рассказал, как казахстанцы попадают в трудовое рабство в этих странах. По его словам, они едут по объявлению о высокооплачиваемой работе «в крупной инвестиционной или какой-либо заманчивой компании», где обещают зарплаты от двух до трех тысяч долларов.

«Естественно, необходимо знание языков. Что самое интересное, туда идут работать люди с высшим образованием, которые учились за рубежом», - добавил Смадияров.

Официальный представитель МИД отметил, что в основном казахстанцы попадают в рабство в так называемом треугольнике на границе трех государств – это Таиланд, Мьянма и Лаос. Но конкретных алгоритмов действия в такой ситуации нет. В одном случае казахстанцам помог местный житель и международная неправительственная организация, «потому что в тех местах иногда местные власти просто не работают».

«Буквально на днях мы получили новость о том, что им удалось бежать с локации, где они находились, и им помог перейти границу местный гражданин за определенную плату. После того, как мы получили новость, мы рекомендовали спрятаться в укромном безопасном месте и направили к ним сотрудника международной неправительственной организации, который их вывез за город и спрятал в одном из отелей. Далее наш консул выехал на автомобиле ночью и доставил их в Бангкок», - рассказал Смадияров.

После прибытия в Бангкок выяснилось, что у казахстанцев паспорта с просроченной визой. За сутки этот вопрос был решен консулом, им купили билеты, и через Катар они прилетели в Алматы.