Правительство утвердило комплексный план развития Абайской области до 2027 года

Правительство Казахстана утвердило комплексный план социально-экономического развития Абайской области, в рамках которого до 2027 года в регион планируется инвестировать 1,9 трлн тенге, из них свыше 500 млрд тенге – из республиканского бюджета. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек, в области построят новую ТЭЦ, два торгово-развлекательных центра, один пятизвездочный отель на озере Алаколь и разработают новые месторождения.

«Проект комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы состоит из девяти направлений и 102 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным отраслям. Общий объем инвестиций на 2023 – 2027 годы составил 1,9 трлн тенге, в том числе за счет республиканского бюджета 515 млрд тенге, местный бюджет – 110 млрд тенге, частные инвестиции – 1,3 трлн тенге, а также фонд поддержки инфраструктуры образования – 22 млрд тенге, - рассказал Куантыров.

За счет этих средств будет построен горно-обогатительный комбинат, планируется промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», шести производственных объектов, а также проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых. Для развития агропромышленного комплекса планируется приобрести оборудование оросительных систем и построить инфраструктуру, комбинат по переработке мяса и мясопродуктов, две молочно-товарные фермы и две откормочные площадки.

«Для развития предпринимательства и туризма планируется строительство двух торгово-развлекательных центров, пятивездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь. В целях развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в городе Семей и других городах, а также сельских населенных пунктах планируется строительство ТЭЦ-3, реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей», - перечислил глава Миннацэкономики.

Кроме того, власти планируют построить канализационно-очистные сооружения в городах Семей, Аягоз и Курчатов. Для развития транспортной отрасли и логистики будут построены и реконструированы 11 мостов, железная дорога на участке Аягоз – Бахты – граница Китая, будет создан транзитно-транспортный объект, терминал аэропорта в селе Урджар.

Также правительство планирует субсидировать авиарейсы из Семея в города Актау, Атырау, Шымкент и из Уржара в Павлодар.

В рамках комплексного плана, по словам Куантырова, в регионе построят областную многопрофильную больницу и детскую больницу, центр крови и две поликлиники, а также шесть малокомплектных школ, пристройки к действующим школам, дворец школьников, интернат, девять детских садов и три детских лагеря. В сфере культуры и спорта в сельских населенных пунктах будет построено и реконструировано восемь объектов культуры, плавательный бассейн и пять спортивных модулей, построен ледовый дворец и спортивный комплекс с гостиницей.

Ряд мероприятий комплексного плана направлен на обеспечение гражданской обороны, общественной безопасности и правопорядка. В частности, строительство пяти пожарных депо, укрепление берегов реки Иртыш и Алаколь, а для правоохранительных органов – строительство специальных комплексов и приобретение технических средств.