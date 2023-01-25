181 уголовное дело возбуждено в Казахстане в 2022 году
Вопрос ужесточения наказания за лжетерроризм прорабатывают в Генпрокуратуре
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Генеральная прокуратура прорабатывает вопрос ужесточения наказания за ложные сообщения об актах терроризма. В надзорном органе хотят приравнять эту статью к категории тяжких. Это обусловлено ростом таких преступлений в 2022 году, сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесения данного вида правонарушения к категории “тяжких” (срок лишения до 7 лет)», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как отметили в надзорном органе, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. В частности, по статье 273 УК РК возбуждено 181 уголовное дело, осуждено на данный момент 25 человек.

«Проверка указанных фактов отнимают много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий. Это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки, не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей», - объясняют в Генпрокуратуре.

Напомним, сейчас за ложное сообщение об актах терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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