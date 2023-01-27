«Медуза» в России оказалась под полным запретом

В заявлении редакции говорится, что теперь работа издания на территории страны полностью запрещена. Под угрозой уголовного преследования находятся как журналисты, так и читатели – за распространение материалов, цитирование в социальных сетях и донаты.

«Если “Медуза” не будет ликвидирована, уголовное преследование угрожает руководителям и журналистам; тем, кто просто распространяет наши материалы (например, вешает ссылку на статью у себя в фейсбуке); тем, кто из России попытается перевести нам деньги; тем, кто дает нам интервью и комментарии», - отмечается в заявлении редакции.

В 2021 году Минюст РФ признал «Медузу» «иностранным агентом», а после вторжения России в Украину российские власти заблокировали издание.

По закону о «нежелательных» организациях в России, принятом в 2015 году, генеральная прокуратура имеет право присваивать этот статус любой иностранной или международной неправительственной организации, если решит, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России».

В Казахстане сайт «Медузы» уже несколько лет заблокирован по решению Есильского районного суда Астаны «за пропаганду экстремизма и терроризма».