В Туркестанской области из-за морозов и проблем с отоплением пострадало 46 га теплиц

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов на совещании о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары в регионах, которое провели в субботу, доложил о проводимой работе по формированию резервов региональных стабилизационных фондов по овощам на предстоящее межсезонье.

Как он рассказал, 12 регионов уже законтрактовали объемы картофеля свыше 100% потребности на межсезонье, семь – свыше 50%; по моркови – десять регионов создали запасы более 100%, восемь – свыше 50%; по капусте – пять регионов подписали договоры на 100%-обеспечение потребности, девять – свыше 50%.

«По луку – девять регионов находятся в зеленой зоне, то есть законтрактовали объемов более 100% от потребности, восемь – свыше 50%. В красной зоне – это контрактация менее 50%, по запасам картофеля – Алматинская область, по моркови – Павлодарская и Алматинская, по капусте – Мангистауская, Абайская, Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Павлодарская, по луку – Алматинская, Павлодарская, Жетысу», — продолжил Бекбауов.

Вместе с тем в МСХ заверили, что имеющихся запасов риса достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность страны в рисе до следующего урожая. Так, при нормах потребления риса до сбора нового урожая в 56,5 тыс. тонн (период с февраля по август) запасы акиматов составляют 88,6 тыс. тонн. Кроме того, производители Кызылординской области готовы отгрузить дополнительно 5,9 тыс. тонн риса, если будет потребность.

Что касается огурцов и помидоров, то, по данным МСХ, в Туркестанской области из 170 пострадавших тепличных хозяйств общей площадью 46 га из-за погодных условий пострадало 36,8 га, из-за проблем с отоплением – 9,2 га. Из них только 1,2 га были засеяны огурцами и помидорами. Сейчас для поддержки пострадавших фермерских хозяйств ведется работа по их обеспечению льготным кредитованием, налаживанию прямых поставок угля, также рассматривается вопрос предоставления отсрочек по кредитам (на основании актов об ущербе).

Всего в стране действуют 1,2 тыс. га теплиц, производящих огурцы и помидоры совокупно порядка 190 тыс. тонн. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос населения в тепличных овощах с учетом ситуации с Туркестанской областью, заверяют в министерстве.

Однако, как подчеркнул министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, цены на овощи в межсезонье должны быть стабильными в каждом регионе, не отличаться от установленных индикативов (цена закупа плюс транспортные расходы, хранение и торговая надбавка).

«Мы утвердили схему закупа ранних овощей через форвард, но далеко не все регионы следуют ей, продолжают через оборотные схемы. Поручаю комитету торговли проверить все регионы по ценам закупа овощей через форвардные закупы и оборотные схемы, также сделать анализ цен. По его итогам будем принимать решения», - сказал он.