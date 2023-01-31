В Казахстане весной повысятся тарифы на коммунальные услуги

Рост тарифов на коммунальные услуги ожидается в Казахстане весной – от 10% до 25%, самый большой рост будет в Риддере и Экибастузе, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Будет определенное повышение (тарифов – В.). Это будет зависеть от конкретного субъекта монополии, конкретной организации, которая обслуживает, строит, энергоснабжает, будет зависеть от износа сетей», - сказал Куантыров.

Он отметил, что руководство Экибастузской ТЭЦ подавали заявку и просили повысить тариф на 107%.

«Мы на это пойти не можем. Ясно сказали. Скорее всего, повышение будет раза в четыре меньше», - подчеркнул министр, отметив, что владелец ТЭЦ должен также нести ответственность, поэтому «часть возьмет на себя бюджет, часть – жители».

В целом, по данным министра, рост тарифов в регионах будет от 10 до 25%. Наибольшее увеличение тарифов прогнозируется в Риддере и Экибастузе.

«В Экибастузе, там система уже совсем изношена. Они заявляли рост больше чем в два раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Риддер», - уточнил Кунтыров.

При этом, заверил он, Миннацэкономики хочет сделать повышение тарифов плавным, чтобы, например, на тепло они выросли с 1 марта либо с 1 апреля.

«Чтобы тот человек, который получил (квитанцию – В.), условно, за март в апреле, в марте температура будет выше, соответственно, использование тепла будет меньше. Чтобы они испытали на себя только один месяц, условно, за март, или за полмесяца – апрель. И потом они (граждане – В.) дальше испытали (повышение – В.) только на следующий зимний период», - объяснил министр, заключив, что, возможно, уже в апреле жители почувствуют на себе повышение тарифов.