Он вновь заявил, что проект LRT был ошибочным
Комплексную программу развития транспортной среды столицы поручил разработать Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Астане разработают комплексную программу развития транспортной системы, однако отказываться от реализации проекта LRT не будут. Об этом заявил во вторник президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию столицы.

«Важный вопрос – это развитие общественного транспорта. Я поручал провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность. Однако люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них», - сказал Токаев.

По его информации, сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение пяти лет их дефицит может вырасти в два раза. Кроме того, президент обратил внимание на то, что свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов, 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что «становится особенно актуальным в зимний период».

«Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны», - считает президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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