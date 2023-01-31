Токаев предлагает запретить строить дома без паркингов

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что правительству необходимо принять меры и запретить строить в Казахстане дома без паркингов. На эту тему он высказался во вторник в ходе совещания по развитию Астаны.

«Немаловажный вопрос – строительство домов без паркингов. Уже стало небезопасно отпускать детей на улицу – дворы заставлены машинами. Пришло время прекратить строить дома без паркингов. Поручаю правительству принять конкретные меры», - поручил Токаев.

Он также обратил внимание на нехватку парковочных мест в столице даже в районе дома министерств.

«Люди вынуждены парковать автомобили, где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это, несомненно, создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов», - отметил президент.

При этом, продолжил он, между генеральной прокуратурой и зданием «Жусан банка» имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда.

«Поручаю правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков», - в этой связи добавил глава государства.

Он также обратил внимание на вопрос, связанный с развитием транспортной системы Астаны. В частности, пробки на дорогах, которые стали «очень серьезной проблемой».

«Проспект Мангилик Ел закрыт для движения. Строительство строящегося моста на проспекте Независимости должно быть завершено до конца текущего года. Кроме того, задерживается строительство второстепенной кольцевой дороги. Более того, при строительстве новых жилых комплексов не в полной мере учитывается дорожная проблема. Одним словом, развитие транспортной отрасли находится в стагнации. Поэтому необходимо системно заниматься проблемой», - высказался президент, добавив, что и качество дорог в столице также вызывает много вопросов.