Токаев поручил развивать общественные пространства в Астане, а не застраивать свободные участки

Вместо того чтобы строить парки и создавать общественные пространства для горожан, акимат Астаны дает разрешение на застройку каждого свободного участка земли, заявил во вторник в ходе совещания по развитию столицы президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому он поручил строить парки и сделать столицу комфортной для жизни.

«Астана должна стать комфортным городом для проживания. Прежде всего нужно пересмотреть концепцию развития городской среды. Сегодня в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей. К сожалению, вместо того чтобы заняться этим вопросом, акимат дает разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс. Тогда как нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. При планировании города следует заранее все это учитывать», - считает Токаев.

Не уделяется, по его мнению, должного внимания набережной реки Есиль. В этом вопросе президент считает возможным изучить опыт Казани.

«Улицы, парки и набережная этого города очень красивы и привлекательны. Наша цель – сделать столицу комфортной для наших граждан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны», - сказал он.

Кроме того, через реку нужно строить пешеходные мосты, особенно это актуально в районе моста по проспекту Тәуелсіздік, который сейчас строится.

«Много говорится о пешеходных улицах, но по факту нет ни одной такой улицы», - констатировал глава государства, отметив, что «за рубежом они являются точками притяжения людей».

«Этот вопрос нужно тщательно продумать. Можно привлечь квалифицированных специалистов и принять оптимальное решение. Самый простой пример – территория ЭКСПО. Визуально красивая зона, но безжизненная. При правильном подходе ее можно было давно трансформировать в динамичную зону притяжения горожан. В целом, необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств», - считает он.

Токаев напомнил, что горожанам обещают построить социальный объект, парк или детскую площадку, но до сих пор на месте стройки одни сваи.

«Например, во дворе жилого дома “Олимпалас-2” вместо детской площадки построен большой офис. Такое строительство должно быть остановлено раз и навсегда. В противном случае соответствующие должностные лица, принявшие решение, будут привлечены к ответственности за коррупцию. Потому что за такими решениями стоят действия строительных компаний совместно с людьми, работающими в администрации, против воли наших граждан», - заявил президент.

Кроме того, акимату необходимо сохранить эстетический облик столицы. Для этого в городе должны использоваться лучшие мировые архитектурные решения. Однако разработанный единый дизайн-код города «превратился в формальный документ».

«Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. Один из примеров – это район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики. Отдельного внимания требует район торговых домов “Артем” и “Тулпар”. Акимату необходимо принять конкретные меры», - поручил Токаев.

Он также обратил внимание на качество дорог, которое «вызывает много вопросов». По словам главы государства, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год, но «с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики».

«Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков», - поручил Токаев.

Другая проблема, которая волнует президента, - это «разношерстная» реклама в городе, которая портит весь вид. Он заявил, что все должно быть в едином стиле.