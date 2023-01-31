Работа по созданию продовольственного пояса вокруг столицы не выполнена – Токаев

За последние восемь лет импорт продовольствия в Астану увеличился в три раза, городу не хватает овощехранилищ, а крайне актуальной проблемой является высокая инфляция. Для решения этих проблем во вторник в ходе совещания по развитию столицы президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг Астаны.

«Крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция. По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23%. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках “оборотной схемы”. Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны», - высказал Токаев.

Он напомнил о том, что годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена. В результате Астана производит продуктов питания в четыре раза меньше, чем Алматы, и в два раза меньше, чем Шымкент. В целом в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние восемь лет импорт продовольствия в столицу увеличился в три раза.

«Речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину», - констатировал президент.

Ситуация также усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей. Поэтому до 2025 года, считает глава государства, в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы», - поручил он.

Стратегически важным направлением, по его словам, является системное развитие Астанинской агломерации. Необходимо стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами.

«Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах (Караоткель, Талапкер, Коянды и Жибек жолы)», - считает глава государства.