Парламент закрепил введение в Астане единого дизайн-кода

Сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов». Документом предусмотрено введение единого дизайн-кода в Астане и наделение акиматов столицы и Алматы компетенциями по созданию центра организации дорожного движения.

«Законом предусмотрены нормы по решению вопросов внешнего облика городов. Так, вводится дизайн-код городов республиканского значения, столицы, то есть предъявляются определенные требования к единому архитектурному облику столицы, комфортной и безопасной городской среды», - сказал сенатор Алибек Наутиев.

Кроме того, предусматривается введение института регистрации иностранцев, прибывающих в страну на срок свыше 30 суток, а органы внутренних дел наделяются правом отказывать в выдаче приглашений на въезд иностранцев. Вместе с тем расширяются компетенции маслихата столицы по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания на территории Астаны.

Законом предлагается ряд поправок по регулированию таможенных вопросов, в том числе внедрение и оснащение мобильных групп и порядок остановки автотранспортных средств. А органы государственных доходов получат функции транспортного контроля по проверке разрешительных документов в местах доставки товаров.

Как добавил сенатор, в сфере энергосбережения планируется внедрение приборов учета с дистанционной передачей данных с автоматизированными системами учета потребления энергоресурсов и воды. Также предусматривается создание единой информационной системы в области энергоэффективности для «формирования и обмена информацией по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также мониторинга энергопотребления».

Ранее сообщалось, что законом предусмотрено введение дизайн-кода города республиканского значения, столицы и правил ее администрирования, запрет на размещение наружной рекламы на покрытии проезжей части автомобильных дорог и улиц, на пешеходных и велосипедных дорожках.

Для определения правового статуса «зеленого пояса» столицы акимат должен будет определить юридическое лицо со стопроцентным участием государства, которое будет заниматься содержанием и развитием этой территории. А изменение границ «зеленого пояса» будет осуществлять правительство по представлению акимата.

«В целях упорядочивания организации дорожного движения предусматривается наделение акиматов в городах Астана и Алматы компетенцией по созданию центра организации дорожного движения и утверждению правил организации и регулирования дорожного движения, которые будут включать вопросы эвакуации, вопросы специальных стоянок, площадок (штрафстоянок). Центр организации дорожного движения будет отвечать за планирование и координацию движения в городе», - добавил сенатор.

Что касается блока поправок по реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, то определены механизмы финансирования инфраструктурных проектов, в том числе через субсидирование части ставки по займам и выполнение государственных обязательств по договорам строительства «под ключ». При этом объемы принимаемых гособязательств по проектам строительства «под ключ» будут ограничены лимитами гособязательств.

Также предусмотрено внедрение отдельной электронной платформы закупок национального проекта, в рамках которого будет осуществляться закупки работ и услуг, отбор проектов и поставщиков, заключение договоров, приобретение товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключение офтейк-контрактов.