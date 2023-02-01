Неустойчивая погода с осадками и морозами ожидается в Казахстане в феврале

Так, в первой декаде февраля на юге ожидается теплая погода, но частые выходы Южных циклонов обусловят выпадение интенсивных осадков, в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки (дождь, снег). Температура воздуха повысится ночью до -2+5°С, днем до +5+12°С. В конце декады вновь похолодает ночью до -3-15°С, днем до 0+8°С.

На западные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с Северо-западным циклоном, в течение первой декады ожидается неустойчивый характер погоды со смешанными осадками в виде дождя и мокрого снега, порывистым ветром. Дневной фон температуры прогнозируется в пределах -3+5°С.

На остальной территории Казахстана в первой половине первой декады с влиянием Сибирского антициклона сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Во второй половине периода Сибирский антициклон будет разрушаться, на северо-запад республики будет смещаться циклон из районов Средиземного моря, с обострением атмосферных фронтов в северной половине ожидается снег с метелью, усиление ветра до 15-25 м/с. Температура воздуха повысится: на севере ночью от -20-28°С до -15-20°С, днем от -8-18°С до -5-10°С; в центральных регионах ночью от -13-28°С до -7-15°С, днем от -7-12°С до -1-7 °С; на востоке ночью в пределах -15-28°С, днем -5-15°С.

Во второй и третьей декадах февраля по республике прогнозируется неустойчивый характер погоды: на большей части страны преимущественно снег с метелями, на юге республики осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ожидается колебание температуры воздуха: в западных регионах страны ночью от -15-25°С до -7-15°С, днем от -5-10°С до -5+5°С; в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от -20-30°С до -10-15°С, днем от -10-15°С до -2-7°С; на юге, юго-востоке страны ночью от -10-18°С до 0,-5°С, днем от 0-5°С до +3+10°С.

По данным синоптиков, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° С – в Восточно-Казахстанской, на большей части Абайской, в северо-восточной половине Павлодарской, на юго-востоке Мангистауской, на крайнем юге Актюбинской, в южной половине Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и в юго-восточной половине Жетысуской области.

Вместе с тем количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – в Туркестанской, Жамбылской, на большей части Кызылординской, Алматинской, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской, на крайнем юго-востоке Абайской областей и в юго-восточной половине Жетысуской области.