Народный конгресс Казахстана начал процесс регистрации партии

Министерство юстиции приняло регистрационные документы от инициативной группы интернациональной демократической партии «Народный Конгресс Казахстана». Как сообщает «Казинформ» , вчера было выдано подтверждение на уведомление партии.

Накануне КазТАГ сообщил, что 31 января в министерство юстиции поступило уведомление о намерении создания ИДК НКК. По итогам проверки представленных документов министерством юстиции выдано подтверждение о представлении документов.

Сегодня на брифинге в директор департамента регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции Алан Тленчиев сообщил, что всего ведомство рассматривает документы для регистрации от Ел тағдыры, Ұрпақ жалғастығы, Ынтымақ, накануне было выдано подтверждение на уведомление партии «Народный конгресс Казахстана». Теперь инициативной группе нужно провести съезд, в дальнейшем набрать не менее пяти тысяч членов и открыть филиалы в регионах. На все это дается максимум три месяца.

«После подготовки всех этих документов они поступают в министерство юстиции. Министерство юстиции этот пакет документов проверяет, общий срок проверки составляет один месяц. Поэтому оперативность принятия решений зависит от инициативной группы», - пояснил Тленчиев.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров подчеркнул, что этап выдвижения кандидатов в депутаты в мажилис и маслихаты всех уровней завершается 8 февраля в 18:00, и если момента они получат надлежащим образом оформленные документы, то обязаны их рассмотреть.

Инициативная группа обещала начать процесс регистрации еще в мае прошлого года, отправив документу в Минюст. Как сообщалось, целями партии станут вовлечение всего общества в развитие государства; закрепление права собственности на землю и недра страны за народом, а также выработка механизма «извлечения выгоды» из земли; развитие предпринимательства и освобождение бизнесменов от налогов на три года для развития малого бизнеса; отстаивание справедливости в части налога на добавленную стоимость; поддержка молодежи через создание рабочих мест и гарантирования заработной платы.

Народный конгресс Казахстана был активной общественной силой в 1990-е годы. 20 с лишним лет спустя одним из его лидеров вновь стал поэт и дипломат Олжас Сулейменов. Анонсируя воссоздание партии, он заявил о намерении активно поддерживать политические реформы действующего президента.