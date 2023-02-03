Федерация профсоюзов Казахстана заявила о намерении участвовать в выборах в мажилис и маслихаты

«19 марта состоятся выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней. От будущих депутатов, их компетентности, профессионализма и порядочности будет зависеть перспектива развития страны на предстоящие пять лет. (...) Являясь институциональными представителями интересов наемных работников как на рынке труда, так и в обществе в целом, мы не можем оставаться в стороне на этом переломном этапе развития государства. Нам никогда не было безразлично, как будет развиваться Казахстан», - говорится в обращении в связи с выборами.

Федерация профсоюзов заявила, что намерена построить справедливое социальное государство, основой которого являются трудящиеся, а ключевыми ориентирами будут повышение благосостояния работников и их семей через формирование справедливой экономики.

«Мы должны использовать все возможности для принятия законов, обеспечивающих достойную жизнь тем, кто честно работает. В связи с этим Федерация профсоюзов сформирует пул кандидатов в депутаты от профсоюзов и создаст Штаб поддержки профсоюзных кандидатов. Наши кандидаты пойдут на выборы с предвыборной платформой “Профсоюзы за справедливость!”, чтобы получить мандаты в представительных органах государственной власти, стать полноценным профсоюзным лобби, способным не на словах, а на деле защищать права и интересы трудящихся», - отмечается в обращении.

В этой связи, считают в Федерации, профсоюзным организациям, входящим в ее состав, необходимо использовать предстоящую избирательную кампанию для продвижения профсоюзной идеологии, привлечения в свои ряды новых членов и союзников, а также для расширения поддержки профсоюзных интересов, их законодательных инициатив и решений в представительных органах, избрания профсоюзных активистов и лидеров депутатами мажилиса и маслихатов всех уровней, укрепления положения профессиональных союзов в трудовых коллективах.

Вместе с тем Федерация профсоюзов отметила, что в этот раз «у избирателей будет сложный выбор, каких кандидатов и какую партию поддержать на выборах». Поэтому призвала все политические партии «ориентировать свои цели в предвыборных программах на продвижение социальной справедливости, достижение достойного труда, качественное повышение благосостояния жителей нашей страны».