За месяц в Конституционный суд поступило более 800 обращений

За месяц работы Конституционного суда поступило более 800 обращений граждан, сообщила пресс-служба суда. При этом к производству принято только пять обращений.

«По итогам первого месяца работы органом конституционного контроля зарегистрировано более 800 обращений граждан. Преимущественное большинство обращений касаются вопросов о несогласии с вынесенными судебными актами по административным, гражданским и уголовным делам (36%). На втором месте – заявления по вопросам пенсионного обеспечения (15%). Количество обращений с доводами неконституционности нормативных правовых актов составляет всего 14%», - проинформировали в Конституционном суде.

Также поступили жалобы, связанные с конкретными ситуациями в сфере трудового и жилищного законодательства, социального обеспечения, доступа к информации и уголовно-исполнительной системы.

Больше всего обращений поступило от жителей городов Астана и Алматы, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.

Вместе с тем к конституционному производству принято только пять обращений.

Ранее сообщалось, что обращения и жалобы подаются с нарушениями или не соответствуют законодательным нормам. Например, большинство обращений касаются отмены, проверки и пересмотра судебных приговоров по уголовным делам, которые вступили в силу более двух лет назад. Тогда как в соответствии с законодательством срок для обращения должен быть не более одного года после принятия судебного акта.