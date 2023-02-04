Партия «Ауыл» идет на выборы в мажилис с 25 кандидатами в партийном списке

Народно-демократическая партия «Ауыл» в третий раз будет участвовать в парламентских выборах с 25 кандидатами в партийном списке. Еще девять человек пойдут по одномандатным округам. Такое решение принято в субботу в ходе XXII внеочередного съезда.

«Партия «Ауыл» в третий раз будет участвовать в парламентских выборах. В 2017 году мы не были удовлетворены результатами, когда впервые участвовали на выборах. С тех пор наша партия выстроила и активизировала свою работу. Мы сформировали полную структуру нашей партии и можем твердо утверждать, что стали политической организацией…. У нас большие ожидания от предстоящих выборов. С большой готовностью будем участвовать в политической кампании», - сказал председатель партии Али Бектаев.

В партийный список «Ауыла» включены 25 кандидатов, среди которых два кандидата в президенты - Жигули Дайрабаев и вступившая недавно в партию Каракат Абден. По мажоритарной системе от «Ауыла» будут участвовать девять человек в Астане, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской. Костанайской, Кызылординской, Атырауской6 Улытауской областей и Алматы.